2020-03-16T14:35:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил производить медицинские маски в республике

Он привел в пример Пензинскую область, где проблема их нехватки решается силам местных предприятий
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба админстрации главы ЧувашииФото: пресс-служба админстрации главы Чувашии
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На фоне распространения по миру коронавирусу жители Чувашии стали чаще говорить о нехватке медицинских масок в розничной продаже. В ответ на это, врио главы республики Олег Николаев на еженедельной планерке поднял вопрос об их производстве в регионе.

Так, Николаев привел в пример Пензинскую область, где проблема нехватки масок решается силам местных предприятий. После он также поручил профильным министерствам Чувашии в кратчайшие сроки отработать с Минпромторгом России возможность дополнительных поставок медицинских одноразовых масок в республику.

Руководитель Чувашии считает, что дефицит медицинских масок в стране создается намеренно отдельными гражданами.

- Статистика показывает, что масок производится достаточное количество для потребителей России. Тем более на прошлой неделе был ограничен экспорт масок за пределы страны. Но очевидно, что есть крупные игроки на этом рынке, которые создают искусственный дефицит, - заявил Олег Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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