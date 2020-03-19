2020-03-19T13:16:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане мечетям рекомендовали отказаться от коллективного совершения намаза из-за коронавируса

Также людей попросили приостановить проведение маджлисов, никахов и обрядов имянаречения
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее ДУМ Татарстана также рекомендовало верующим просить у Аллаха прощения грехов.Ранее ДУМ Татарстана также рекомендовало верующим просить у Аллаха прощения грехов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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До 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. В это время духовное управление мусульман (ДУМ) республики рекомендовало мечетям отказаться от коллективного совершения намаза.

- Представителям религиозных учреждений рекомендовано проводить коллективное совершение намаза только с участием сотрудников мечети, пятикратные молитвы в мечетях и молельных комнатах для прихожан проводить только в индивидуальном порядке, сократить по времени традиционную пятничную молитву, приостановить проведение очных образовательных и воспитательных мероприятий в мечетях, молельных комнатах и учебных заведениях, - сообщает пресс-служба ДУМ региона.

Прихожан с ослабленным иммунитетом и тех, кто просто опасается за свое здоровье, просят не посещать массовые религиозные мероприятия, приостановить проведение маджлисов, никахов и обрядов имянаречения, с участием большого количества людей. Погребальные обряды рекомендовано проводить на улице с минимальным числом людей. Также людей просят не приветствовать друг друга через рукопожатие и объятие.

Отметим, что ранее ДУМ Татарстана также рекомендовало верующим просить у Аллаха прощения грехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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