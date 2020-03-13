Духовное управление мусульман Татарстана из-за коронавируса рекомендовало сократить время молитв

За последние сутки в России зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана дало ряд рекомендаций отдельно для верующих:

1. Воздержаться от поездок в те страны, где вероятность заразиться вирусом остается высокой.

2. Уделять особое внимание чистоте и гигиене.

3. Соблюдать правила гигиены при чихании и кашле.

4. Периодически выполнять дезинфекцию помещения, поскольку вирус передаётся по воздуху. Допустимо использование любого дезинфицирующего средства.

5. Помнить об ответственности, возложенной на нас за наших близких: родителей (тем более, если они являются пожилыми) и детей. Мы обязаны рассказать о мерах профилактики всем, кем мы дорожим.

6. Просить у Аллаха прощения грехов и благополучия для всех мусульман мира.

7. Часто повторять дуа из хадиса, переданного в сборнике хадисов Абу Дауда: «О Аллах, я прошу защиты у Тебя от проказы, безумия, лепры и дурных болезней».

Если все же человек почувствовал недомогание, то следует незамедлительно обратиться к врачам. Также, человек почувствовавший недомогание, должен избегать того, чтобы стать причиной заражения других людей. По этой причине ему следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

ДЛЯ ИМАМОВ

Также в ДУМ Татарстана определились и с отдельными правила, которыми должны руководствоваться имамы (духовные главы у мусульман - Ред.). Им рекомендовано сократить время между азаном и икаматом (призывы к обязательной молитве – Ред.). Кроме того, им стоит сократить время пятничной хутбы (молитвы – Ред.) и других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать: праздник разговения и Курбан.

Имамам стоит рассказать приходу о правилах поведения при распространении эпидемии. После намаза же им, по мнению ДУМ Татарстана, лучше не приветствовать людей рукопожатием.

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