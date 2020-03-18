Казанский марафон 2020 из-за коронавируса перенесли на август

18 Март 2020 2020-03-18T12:12:04+03:00

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Из-за коронавируса перенесли еще одно масштабное спортивное событие. Так, Казанский марафон 2020 пройдет лишь с 15 по 16 августа. Изначально же массовые забеги спортсменов должны были состоятся 2 и 3 мая.

- Нам очень важно, чтобы Казанский марафон оставался комфортным и безопасным мероприятием, поэтому мы следуем решениям правительства в отношении всех спортивных событий. Мы не хотим подвергать опасности здоровье участников марафона, – заявляет директор мероприятия Вадим Янгиров.

Напомним из-за угрозы коронавируса в Татарстане до 15 апреля введен особый режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU