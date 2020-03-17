В Казани из-за коронавируса в бесплатные туалеты стали класть антибактериальное мыло

17 Март 2020 2020-03-17T18:50:49+03:00

Также в парках и скверах стали чаще мыть металлические конструкции. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока речь идет о санузлах, которые установлены в парках и скверах

Изменить размер текста: A A

В Дирекции парков и скверов Казани сообщили, что делается в общественных пространствах для недопущения распространения коронавируса.

Так, там в бесплатные туалеты стали класть антибактериальное мыло, а металлические поверхности на детских и спортивных площадках стали чаще мыть.

- Не стоит поддаваться панике, прогулка по паркам — вот, что никто отменить не может. Именно на это и стоит потратить свое драгоценное время. Мы открыты и всегда рады видеть вас в наших общественных пространствах. Общественные пространства остаются самыми безопасными местами для ваших прогулок и отдыха, - отмечает пресс-служба Дирекции.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особых санитарно-эпидемиологический режим. Он подразумевает под собой отмену массовых мероприятий и ограничены выезда и въезда из-за границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане первый случай заражения коронавирусом зафиксирован у иностранца

Гражданин Франции сейчас находится под наблюдением врачей в республиканской больнице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU