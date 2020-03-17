В Казани из-за коронавируса в бесплатные туалеты стали класть антибактериальное мыло
В Дирекции парков и скверов Казани сообщили, что делается в общественных пространствах для недопущения распространения коронавируса.
Так, там в бесплатные туалеты стали класть антибактериальное мыло, а металлические поверхности на детских и спортивных площадках стали чаще мыть.
- Не стоит поддаваться панике, прогулка по паркам — вот, что никто отменить не может. Именно на это и стоит потратить свое драгоценное время. Мы открыты и всегда рады видеть вас в наших общественных пространствах. Общественные пространства остаются самыми безопасными местами для ваших прогулок и отдыха, - отмечает пресс-служба Дирекции.
Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особых санитарно-эпидемиологический режим. Он подразумевает под собой отмену массовых мероприятий и ограничены выезда и въезда из-за границы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане первый случай заражения коронавирусом зафиксирован у иностранца
Гражданин Франции сейчас находится под наблюдением врачей в республиканской больнице (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU