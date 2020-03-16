Студенты казанских вузов переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T17:37:36+03:00

Сейчас известно о введении свободного посещения в КФУ, КНИТУ И КГЭУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 марта свободное посещение занятий будет, в частности, введено в КФУ

Изменить размер текста: A A

Со вторника, 17 марта, в Казанском федеральном университете из-за коронавируса будет введено свободное посещение занятий. Об этом «Комсомолке» сообщили студенты вуза. На дистанционное обучение также переходят учащиеся КНИТУ И КГЭУ.

Отметим, что до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. В республике отменяются или переносятся массовые мероприятия, а также ограничивается выезд за рубеж.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ометил, что никакой угрозы в регионе нет. Все ограничения - не более чем защитная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU