Студенты казанских вузов переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса
С 17 марта свободное посещение занятий будет, в частности, введено в КФУ
Сейчас известно о введении свободного посещения в КФУ, КНИТУ И КГЭУ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Со вторника, 17 марта, в Казанском федеральном университете из-за коронавируса будет введено свободное посещение занятий. Об этом «Комсомолке» сообщили студенты вуза. На дистанционное обучение также переходят учащиеся КНИТУ И КГЭУ.
Отметим, что до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. В республике отменяются или переносятся массовые мероприятия, а также ограничивается выезд за рубеж.
Президент Татарстана Рустам Минниханов ометил, что никакой угрозы в регионе нет. Все ограничения - не более чем защитная мера.
ИСТОЧНИК KP.RU