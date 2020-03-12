2020-03-12T16:10:17+03:00
Экономика

“Электротранспорт” Набережных Челнов просит суд признать его банкротом

Свои долги предприятие оценило в 1,14 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Иски о признании предприятия банкротом также подали федеральная налоговая служба России и ее региональное отделение.Иски о признании предприятия банкротом также подали федеральная налоговая служба России и ее региональное отделение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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После того, как МУП “Электротранспорт” Набережных Челнов вернул ПАО “КАМАЗ190 лизинговых автобусов марки “НЕФАЗ”, дела у него не наладились. В картотеке Арбитражного суда Татарстана появились иски о признании предприятия банкротом. Первый из них подал сам “Электротранспорт”. Свои долги предприятие оценило в 1,14 миллиарда рублей.

Последующие иски подали федеральная налоговая служба России и ее региональное отделение. Они потребовали от “Электротранспорта” 26,8 миллиона рублей.

Напомним, автобусы "КАМАЗу" были также возвращены из-за долгов МУП "Электротранспорт", которые превысили 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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