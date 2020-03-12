“Электротранспорт” Набережных Челнов просит суд признать его банкротом
После того, как МУП “Электротранспорт” Набережных Челнов вернул ПАО “КАМАЗ” 190 лизинговых автобусов марки “НЕФАЗ”, дела у него не наладились. В картотеке Арбитражного суда Татарстана появились иски о признании предприятия банкротом. Первый из них подал сам “Электротранспорт”. Свои долги предприятие оценило в 1,14 миллиарда рублей.
Последующие иски подали федеральная налоговая служба России и ее региональное отделение. Они потребовали от “Электротранспорта” 26,8 миллиона рублей.
Напомним, автобусы "КАМАЗу" были также возвращены из-за долгов МУП "Электротранспорт", которые превысили 700 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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