"Автохлам": На "КАМАЗе" показали, в каком состоянии мэрия Набережных Челнов вернула автобусы

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока мэрия Казани ищет варианты, чем заменить 190 больших автобусов "НЕФАЗ", которые пришлось вернуть "КАМАЗу" из-за долгов "Электротранспорта", на заводе ломают голову, что делать с возвращенной техникой. Дело в том, что состояние большинства машин оставляет желать лучшего.

Фото: "Вести КАМАЗа".

Корпоративное издание "Вести КАМАЗа" опубликовало фотографии состояния "НЕФАЗов", назвав материал коротко и ясно - "Автохлам". Кадры удручают. У автобусов разбиты стекла, оторваны детали, как внутри, так и снаружи. Более того, салоны нескольких "НЕФАЗов" завалены снегом. Дело в том, что многие автобусы долгие годы стояли без дела и зимой просто утопали в сугробах.

Фото: "Вести КАМАЗа".

По данным "Вестей КАМАЗа", на ходу лишь 50 автобусов из 190. Теперь заводу предстоит оценить состояние каждого "НЕФАЗа", провести техосмотр и попытаться найти технике нового хозяина или хозяев.

Фото: "Вести КАМАЗа".

Фото: "Вести КАМАЗа".

ИСТОЧНИК KP.RU