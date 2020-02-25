"Автохлам": На "КАМАЗе" показали, в каком состоянии мэрия Набережных Челнов вернула автобусы
Пока мэрия Казани ищет варианты, чем заменить 190 больших автобусов "НЕФАЗ", которые пришлось вернуть "КАМАЗу" из-за долгов "Электротранспорта", на заводе ломают голову, что делать с возвращенной техникой. Дело в том, что состояние большинства машин оставляет желать лучшего.
Фото: "Вести КАМАЗа".
Корпоративное издание "Вести КАМАЗа" опубликовало фотографии состояния "НЕФАЗов", назвав материал коротко и ясно - "Автохлам". Кадры удручают. У автобусов разбиты стекла, оторваны детали, как внутри, так и снаружи. Более того, салоны нескольких "НЕФАЗов" завалены снегом. Дело в том, что многие автобусы долгие годы стояли без дела и зимой просто утопали в сугробах.
Фото: "Вести КАМАЗа".
По данным "Вестей КАМАЗа", на ходу лишь 50 автобусов из 190. Теперь заводу предстоит оценить состояние каждого "НЕФАЗа", провести техосмотр и попытаться найти технике нового хозяина или хозяев.
Фото: "Вести КАМАЗа".
Фото: "Вести КАМАЗа".
ИСТОЧНИК KP.RU