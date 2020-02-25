"Меньше, чем оранжевый, но удобный": В Набережных Челнах начали тестировать новый большой автобус

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:40:12+03:00

Он будет курсировать на маршруте №26 в течение месяца

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Власти Набережных Челнов продолжают искать выходы из ситуации с городскими автобусами. Напомним, что мэрия татарстанского автограда была вынуждена вернуть "КАМАЗу" 190 автобусов "НЕФАЗ" и горожанам пришлось пересесть на маршрутки.

Чиновники пытались успокоить горожан, говорили, что это временное явление и вопрос будет обязательно решен. Даже назывались сроки - до мая 2020 года. Впрочем, оттягивать возвращение до последнего месяца весны власти Набережных Челнов, видимо, не намерены. Так, накануне на маршрут №26 вышел новый большой автобус Lotos. Пока, правда, в тестовом режиме.

- На маршрут №26 вышел автобус большой вместимости Lotos. После тестирования будет решено, будет ли эта модель низкопольного автобуса использоваться в системе общественного транспорта Набережных Челнов, - рассказала начальник управления информационной политики и по PR мэрии города Римма Мухаметзянова.

Горожане уже успели оценить новый автобус. В целом, впечатления положительные, хотя пассажиры и заметили, что "Лотос" все-таки более тесный чем оранжевый "НЕФАЗ", к которому в городе привыкли.

- Я сегодня ездила на этом автобусе. Не очень большой, меньше, чем оранжевый. Но удобный, не мотает из стороны в сторону, как те большие, - написала одна из пассажирок в соцсетях.

Отметим, что "Лотос" действительно меньше "НЕФАЗа". Длина прибывшего на тестовые испытания автобуса - 10.5 метров, "НЕФАЗы" были 12-метровыми. Вместимость также меньше. "Лотос" может перевозить до 72 пассажиров. В "НЕФАЗе" же могли уместиться до 105 человек.

Тем не менее, горожане готовы ездить и на "Лотосах", лишь бы не на более тесных маршрутках. Тестовый автобус уже попросили ставить на разные маршруты. По словам Риммы Мухаметзяновой, "Лотос" будут тестировать в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU