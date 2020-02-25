2020-02-25T18:58:18+03:00
Происшествия

За взятку в 100 тысяч долларов США посадили экс-подполковников МВД Татарстана

Двоих когда-то высокопоставленных полицейских приговорили к колонии общего режима
Дмитрий РОМАНОВ
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Чтобы не делиться с коллегой, один из полицейских даже заявил на него в ФСБ.Чтобы не делиться с коллегой, один из полицейских даже заявил на него в ФСБ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Приволжском районном суде Казани вынесли приговор для двух уже бывших подполковников МВД Татарстана - начальнику уголовного розыска Роману Пахомову и замначальника ОБОП Евгению Рафикову. Оба обвинялись в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

Во время судебного следствия было доказано, что Пахомов в сентябре 2017 года предложил одному из фигурантов уголовного дела обнальщиков уйти от ответственности за 7 миллионов рублей. Для этого он привлек Рафикова. Сам Пахомов рассчитывал получить 250 тысяч рублей. А Рафиков на самом деле не собирался делиться и все деньги присвоить. Он уже знал о том, что дело обнальщиков "разваливается".

Когда оно было закрыто, Пахомов, думая, что это постарался Рафиков, потребовал у него свою долю. А тот заявил на коллегу в ФСБ. В итоге Пахомов был задержан после получения 100 тысяч долларов США. Спустя несколько дней был задержан и сам Рафиков.

По решению суда оба экс-подполковника получили по три года колонии общего режима. Пахомов до оглашения приговора находится под домашним арестом, под стражу его взяли в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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