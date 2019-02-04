2019-02-04T16:54:32+03:00
Происшествия

В Казани передано в суд уголовное дело экс-начальника уголовного розыска Татарстана о взятке

Свою причастность он признал частично
Дмитрий РОМАНОВ
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Он был задержан после получения 100 тысяч долларов США.Он был задержан после получения 100 тысяч долларов США.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Завершено и передано в суд уголовное дело экс-начальника отдела Управления УГРО МВД Татарстана 39-летнего Романа Пахомова и экс-замначальника ОБОП МВД республики 37-летнего Евгения Рафикова. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

Как полагает следствие, Пахомов в сентябре 2017 года предложил одному из фигурантов уголовного дела обнальщиков уйти от ответственности за 7 млн рублей. Для этого он привлек Рафикова. Сам Пахомов рассчитывал получить 250 тысяч рублей. А Рафиков на самом деле собирался все деньги присвоить.

Когда дело прекратили, то Пахомов, думая, что это постарался Рафиков, потребовал у него свою долю. А тот сообщил обо всем в ФСБ России. В итоге Пахомов был задержан после получения 100 тысяч долларов США. А спустя несколько дней был задержан и сам Рафиков.

- Свою причастность Пахомов признал частично, Рафиков – не признал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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