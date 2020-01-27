Коллективу Минстроя Татарстана представили их нового руководителя
В этот понедельник, 27 января, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу республиканского Минстроя их нового руководителя. Напомним, на эту должность был назначен 58-летний Фарит Ханифов, который до этого момента возглавлял казанский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В представлении нового главы ведомства принял участие и его предшественник – Ирек Файзуллин. Напомним, при обновлении правительства страны он был назначен на пост первого заместителя Министра строительства и ЖКХ России.
- Хочу пожелать новому министру успехов, и чтобы работы была выстроена конкретно, четко. Раскачиваться некогда, задачи поставлены серьезные, и важно, чтобы ведомство и все предприятия, которые связаны со строительной отраслью, продолжали грамотно и четко работать, - сказал Ирек Файзуллин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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