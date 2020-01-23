2020-01-23T11:54:59+03:00
Общество

Глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин стал первым замглавы Минстроя России

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ ТатарстанаФото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Татарстана
Изменить размер текста:

Уроженец Казани 57-летний Ирек Файзуллин назначен первым заместителем главы министерства строительства и ЖКХ России. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

С 2010 Файзуллин возглавлял Минстрой Татарстана. До этого пять лет он работал заместителем главы ведомства.

СПРАВКА КП

Ирек Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. В 1985 году он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство".

В разные годы Файзуллин являлся главным инженером и директор проектно-строительной организации «Татстройпроект», председателем правлений «Татстройпроект» и «Казстройдекор» и первый заместитель начальника объединения «Татавтодор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-министр строительства Татарстана назначен вице-премьером правительства России

В Москве сформировали новое Правительство России, и на должность вице-премьера назначен уроженец Казани 53-летний Марат Хуснуллин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
24 января в Казани свет пропадет на более чем 30 улицах
В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков
Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2020 год в республике годом татарского языка
В Татарстане многодетную мать за миллионный долг по алиментам арестовали на 10 суток
В Марий Эл девушка на "Ладе Приоре" на скорости врезалась в отбойник и выжила
"Зенит" второй раз в сезоне проиграл "Факелу"
Глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин стал первым замглавы Минстроя России
"Считаю, что сделал правильный выбор": Полузащитник "Спартака" Бакаев перешел в "Рубин"
В Йошкар-Оле стоимость проезда в троллейбусах снизится до 19 рублей
В Казни нашли пропавшего 28-летнего парня, который нуждался в медпомощи
В Йошкар-Оле мужчина подозревается в "Реабилитации нацизма"
В Чебоксарах суд потребовал выдать сантехнику резиновые сапоги
В Казани пройдет рейд Госавтоинспекции по автобусам
Роза Яппарова ушла с должности директора Татарского кукольного театра "Экият"
В Казани пройдет литературно-театральная встреча с актерами Тинчуринского театра
В Ульяновске две недели назад без вести пропала Венера Алимова
В Чувашии отреставрируют 150-летнее здание литературного краеведческого музея
В Казани ищут пропавшего 28-летнего парня, который нуждается в медпомощи
Йошкар-Ола вошла в топ-10 городов России, где больше всего упали цены на землю
Казанская пенсионерка перевела мошенникам более 1,7 миллиона рублей
В Казанском зоопарке из-за аномально теплой зимы проснулись медведи
В 2019 году жители Татарстана чаще всего жаловались на нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность
В Казани на предприятии нашли сгоревшие останки рабочего
23 января в трех районах Казани на день отключат свет
В Чувашии третий раз за 20 лет заметили полярную сову
Пропавшая 14-летняя девочка из Ульяновска может быть в поселке Пригородный
В Казани ищут хулигана, который разбил окно в автобусе маршрута №2