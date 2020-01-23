Глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин стал первым замглавы Минстроя России

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:54:59+03:00

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Уроженец Казани 57-летний Ирек Файзуллин назначен первым заместителем главы министерства строительства и ЖКХ России. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

С 2010 Файзуллин возглавлял Минстрой Татарстана. До этого пять лет он работал заместителем главы ведомства.

СПРАВКА КП

Ирек Файзуллин родился 8 декабря 1962 года в Казани. В 1985 году он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство".

В разные годы Файзуллин являлся главным инженером и директор проектно-строительной организации «Татстройпроект», председателем правлений «Татстройпроект» и «Казстройдекор» и первый заместитель начальника объединения «Татавтодор».

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ИСТОЧНИК KP.RU