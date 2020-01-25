Новым главой Минстроя Татарстана стал Фарит Ханифов

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:04:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу президент Татарстана Рустам Минниханов представил нового главу Минстроя республики.

Напомним прежний министр Ирек Файзуллин перешел на должность первого зам главы Минстроя России. На его место Рустам Минниханов назначил 58-летнего Фарита Ханифова, который до этого руководил казанским филиалам ФАУ «Главгосэкспертиза России» Татарстана.

- Мы благодарим вас за работу в Татарстане. Надеюсь, что вы многое сделаете для всей нашей страны. Мы желаем вам уверенной работы, - напутствовал сегодня Файзуллина президент Татарстана.

После прежнему министру региона был вручен орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

СПРАВКА

Фарит Ханифов окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «сельскохозяйственное строительство». В 1983 году начал работать прорабом межколхозной передвижной механизированной колонны, далее стал инженером, в конце 90-х занимал должность замглавы администрации Елабужского района и Елабуги. С 2011 по 2015 году был первым замминистра строительства Татарстана, после в течение двух лет работал помощником президента республики.

ИСТОЧНИК KP.RU