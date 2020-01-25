В Йошкар-Оле троллейбус №11 перестанет ездить до "Мясокомбината"
Коснется это, правда, только утренних и вечерних рейсов
Причина этого в том, что с начала феврале в городе начнет работать маршрут №7.Фото: Сергей МОРКОВКИН
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С 3 февраля в Йошкар-Оле изменится маршрут утренних и вечерних рейсов троллейбуса №11. Он перестанет ездить до остановки «Мясокомбинат».
Причина этого в том, что с начала феврале в городе начнет работать маршрут №7. Он-то и свяжет Заречную часть Йошкар-Олы с районом Мясокомбината.
Напомним, с 1 февраля стоимость проезда на троллейбусах в Йошкар-Оле снизится до 19 рублей. Дешевле станут и проездные.
ИСТОЧНИК KP.RU