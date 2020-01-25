В Йошкар-Оле троллейбус №11 перестанет ездить до "Мясокомбината"

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:37:55+03:00

Причина этого в том, что с начала феврале в городе начнет работать маршрут №7. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Коснется это, правда, только утренних и вечерних рейсов

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С 3 февраля в Йошкар-Оле изменится маршрут утренних и вечерних рейсов троллейбуса №11. Он перестанет ездить до остановки «Мясокомбинат».

Причина этого в том, что с начала феврале в городе начнет работать маршрут №7. Он-то и свяжет Заречную часть Йошкар-Олы с районом Мясокомбината.

Напомним, с 1 февраля стоимость проезда на троллейбусах в Йошкар-Оле снизится до 19 рублей. Дешевле станут и проездные.

ИСТОЧНИК KP.RU