В феврале в Йошкар-Оле запустят новый троллейбусный маршрут
В 2020 году предприятие «Троллейбусный транспорт» в Йошкар-Оле отметит свое 50-летие. В связи с этим в городе ожидается расширение и модернизация маршрутной сети электротранспорта.
Так, с 3 февраля начнет работу троллейбус №7. Он свяжет обширную заречную часть города с районом Мясокомбината.
Фото: администрация Йошкар-Олы
- Первый троллейбусный маршрут был открыт 5 ноября 1970 года в честь 50-летия со дня образования Марийской АССР. В юбилейный год предприятие планирует дальнейшее развитие и повышение комфортности предоставляемых услуг своим пассажирам, - сообщает мэрия столицы Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU