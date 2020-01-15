2020-01-15T12:57:58+03:00
Общество

В феврале в Йошкар-Оле запустят новый троллейбусный маршрут

Он свяжет обширную заречную часть города с районом Мясокомбината [схема движения]
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2020 году в Йошкар-Оле ожидается расширение и модернизация маршрутной сети.В 2020 году в Йошкар-Оле ожидается расширение и модернизация маршрутной сети.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В 2020 году предприятие «Троллейбусный транспорт» в Йошкар-Оле отметит свое 50-летие. В связи с этим в городе ожидается расширение и модернизация маршрутной сети электротранспорта.

Так, с 3 февраля начнет работу троллейбус №7. Он свяжет обширную заречную часть города с районом Мясокомбината.

Фото: администрация Йошкар-Олы

Фото: администрация Йошкар-Олы

- Первый троллейбусный маршрут был открыт 5 ноября 1970 года в честь 50-летия со дня образования Марийской АССР. В юбилейный год предприятие планирует дальнейшее развитие и повышение комфортности предоставляемых услуг своим пассажирам, - сообщает мэрия столицы Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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