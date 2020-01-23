В Йошкар-Оле стоимость проезда в троллейбусах снизится до 19 рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:02:33+03:00

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С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в троллейбусах Йошкар-Олы снизится на 3 рубля. Так, вместо привычных 22-ух горожане будут платить 19 рублей. Об этом в среду, 22 января, на встрече с главой Марий Эл Александром Евстифеевым заявил мэр столицы Евгений Маслов.

Известно также, что дешевле станут и безлимитные месячные проездные билеты. Их можно будет приобрести за 1000 рублей.

Причина снижения стоимости – рост востребованности общественного транспорта при снижении тарифа. Так, с 1 января текущего года в Йошкар-Оле проводилась акция по снижению стоимости проезда по банковским картам. Местные жители активно пользовались этой возможностью.

ИСТОЧНИК KP.RU