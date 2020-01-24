В Татарстане нашли мертвым пропавшего мужчину, который нуждался в медицинской помощи

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:13:02+03:00

О местонахождении 64-летнего Хамита Забирова не было известно ничего с 19 января

Изменить размер текста: A A

В Татарстане нашли мертвым 64-летнего Хамита Забирова из села Тавлино. Мужчина ушел из дома 19 января и пропал. Его поисками занимались как полицейские, так и неравнодушные граждане – члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Родные пропавшего отмечали, что он нуждается в медицинской помощи.

Причины смерти и обстоятельства, при которых было найдено тело Хамита Забитова, волонтеры не сообщают.

Отметим, в Татарстане до сих пор идут поиски 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска. Пенсионерка, также нуждающаяся в медпомощи, ушла из дома 16 января, но обратно до сих пор не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU