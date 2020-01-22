В Татарстане три дня назад пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи
В Зеленодольском районе начались поиски 64-летнего Хамита Забитова из поселка Тавлино. Мужчина ушел из дома 19 января и пропал. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Хамит ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение, густые брови и темные волосы с проседью. На момент пропажи на нем была коричневая кожаная куртка с мехом, черные брюки, унты с желтым меховым верхом и черная шапка также с желтым мехом.
Всех, кто видел Хамита Забитова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 – 54 – 52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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