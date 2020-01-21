2020-01-21T12:44:19+03:00
Общество

22 января в Татарстане ожидается сильная метель с ветром до 20 м/с

Также на дорогах появится снежная каша
Олег ЛУГОВОЙАлина ГАБДУЛИНА
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Во время этого снежного ненастья видимость ухудшится до 500-1000 метров.Во время этого снежного ненастья видимость ухудшится до 500-1000 метров.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно предупреждению Гидрометцентра Татарстана, в эту среду, 22 января, в республике и Казани ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров и с ветром до 20 м/с (в Казани до 18 м/с). И это не все. На дорогах прогнозируется снежная каша и гололед.

В целом за еще не истекший январь в Казани было установлено несколько температурных рекордов. Аномальное тепло даже стало причиной временного закрытия катка в парке «Черное озеро» и ледового городка у Чаши. Но на этой неделе в Татарстане все же должно похолодать - до -9 градусов. Об этом также сообщает республиканский Гидрометцентр.

Так, если в среду температура воздуха в республике днем будет от -3 до +2 градуса, то в четверг она опустится до -6. Из-за этого на дорогах ожидается гололедица, местами сильная. А из осадков лишь небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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