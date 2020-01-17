В Казани был установлен новый температурный рекорд
16 января в городе воздух прогрелся до 2,6 градусов тепла
Предыдущий рекорд был установлен 16 января 2015 года, когда воздух прогрелся до +2 градусов.Фото: Александр АБРАМОВ
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В четверг, 16 января, в Казани был установлен температурный рекорд. Авиационная метеостанция Казань-Сокол зафиксировала +2,6 градуса, а метеостанция Казань-Аэропорт - +2,3 градуса. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
Предыдущий рекорд был установлен 16 января 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +2 градусов.
Отметим, что теплая погода стала причиной временного закрытия городского катка в парке “Черное озеро” и ледового городка у центра семьи Казан.
ИСТОЧНИК KP.RU