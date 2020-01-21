Каток в казанском парке «Черное озеро» не будет работать до 24 января
Температура в январе этого года бьет рекорды. Столбики термометра, несмотря на разгар зимы, показывают плюсовую температуру.
Из-за этого закрыли каток в казанском парке «Черное озеро». Возобновление его работы уже не раз переносили. Теплая погода не давала возможности. Теперь названы новые сроки. Каток планируют открыть к 24 января. Но опять же если позволит погода.
- Каток и прокат в парке будут работать по устоявшемуся графику: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Выдача коньков осуществляется до 21.00, технический перерыв – с 15.00 до 15.45, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU