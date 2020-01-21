Каток в казанском парке «Черное озеро» не будет работать до 24 января

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:59:28+03:00

Он все же вновь заработает, но только если позволит погода. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Температура в январе этого года бьет рекорды. Столбики термометра, несмотря на разгар зимы, показывают плюсовую температуру.

Из-за этого закрыли каток в казанском парке «Черное озеро». Возобновление его работы уже не раз переносили. Теплая погода не давала возможности. Теперь названы новые сроки. Каток планируют открыть к 24 января. Но опять же если позволит погода.

- Каток и прокат в парке будут работать по устоявшемуся графику: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Выдача коньков осуществляется до 21.00, технический перерыв – с 15.00 до 15.45, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU