2020-01-18T10:04:10+03:00
Происшествия

В Казани нашли мертвым пропавшего 19-летнего парня

Кайрат Кумушбеков перестал выходить на связь 30 декабря, и до сих пор о нем ничего не было известно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани завершились поиски 19-летнего Кайрата Кумушбекова. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 30 декабря. На протяжении более двух недель его розыском занимались полицейские и волонтеры “Лизы Алерт”. В пятницу, 17 января, парня нашли мертвым. Обстоятельства и причины его смерти не сообщаются.

Напомним, накануне также мертвым был найден 35-летний Константин Меркулов из Зеленодольска. Мужчина в домашних тапочках и с пакетом продуктов пропал 1 января. Он нуждался в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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