2020-01-15T14:53:27+03:00
Происшествия

В Казани уже две недели ищут пропавшего 19-летнего парня

О местонахождении Кайрата Кумушбекова ничего не известно с 30 декабря прошлого года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани продолжаются активные поиски 19-летнего Кайрата Кумушбекова. Родные ничего не знают о его местонахождении с 30 декабря прошлого года. Его розысками занялись волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Кайрат ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие темные волосы и смуглое лицо восточного типа. На момент пропажи на парне была темно-синяя куртка средней длинны, черные джинсы и черные сапоги. С собой у него был рюкзак.

Всех, кто видел Кайрата Кумушбекова, просьба сообщить об этом по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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