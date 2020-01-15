В Казани уже две недели ищут пропавшего 19-летнего парня
В Казани продолжаются активные поиски 19-летнего Кайрата Кумушбекова. Родные ничего не знают о его местонахождении с 30 декабря прошлого года. Его розысками занялись волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Кайрат ростом около 170 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие темные волосы и смуглое лицо восточного типа. На момент пропажи на парне была темно-синяя куртка средней длинны, черные джинсы и черные сапоги. С собой у него был рюкзак.
Всех, кто видел Кайрата Кумушбекова, просьба сообщить об этом по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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