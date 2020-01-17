В Татарстане нашли мертвым мужчину, который пропал 1 января

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:21:47+03:00

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В Зеленодольске более двух недель продолжались поиски 35-летнего Константина Меркулова. Напомним, мужчина в домашних тапочках и с пакетом продуктов пропал 1 января. Родные отмечали, что он нуждается в медицинской помощи.

Вечером в четверг, 16 января, Константин был найден мертвым. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Обстоятельства и причины смерти волонтеры не называют.

Отметим, в Татарстане до сих пор идет активный поиск 19-летнего Кайрата Кумушбекова. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 30 декабря прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU