7 Янв. 2020 2020-01-07T15:23:52+03:00

Первой стала девочка, которая появилась на свет в 3.55 1 января

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С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей. Такую цифру на совещании у главы региона Михаила Игнатьева назвал министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

Известно, что первым ребенком, рожденным в 2020 году, стала девочка. Она появилась на свет в 3.55 1 января. Ее вес составил 3,1 килограмм. Обе ее родителя медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU