С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей
С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей. Такую цифру на совещании у главы региона Михаила Игнатьева назвал министр здравоохранения республики Владимир Викторов.
Известно, что первым ребенком, рожденным в 2020 году, стала девочка. Она появилась на свет в 3.55 1 января. Ее вес составил 3,1 килограмм. Обе ее родителя медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU