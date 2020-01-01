Первым малышом, родившимся в Казани в 2020 году, стал мальчик
Первым ребенком 2020 года в столице Татарстана стал мальчик. Его первый крик раздался сразу после боя курантов в родзале РКБ, об этом рассказали в пресс-службе минздрава республики.
У четы казанцев родился крепыш ростом 54 сантиметра и весом 3566 граммов. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.
Отдыхать врачам не пришлось - в новогоднюю ночь на свет поспешили появиться четверо юных казанцев. Всего в РКБ в эту ночь родилось три мальчика и одна девочка. Все они и их мамы чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе РКБ минздрава Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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