2020-01-01T11:33:46+03:00
Общество

Первым малышом, родившимся в Казани в 2020 году, стал мальчик

Младенец появился на свет в РКБ
Лика ИСАЕВА
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Коллаж от РКБКоллаж от РКБ
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Первым ребенком 2020 года в столице Татарстана стал мальчик. Его первый крик раздался сразу после боя курантов в родзале РКБ, об этом рассказали в пресс-службе минздрава республики.

У четы казанцев родился крепыш ростом 54 сантиметра и весом 3566 граммов. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

Отдыхать врачам не пришлось - в новогоднюю ночь на свет поспешили появиться четверо юных казанцев. Всего в РКБ в эту ночь родилось три мальчика и одна девочка. Все они и их мамы чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе РКБ минздрава Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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