Первым ребенком, родившимся в новом году, в Йошкар-Оле стала девочка
Напряженным был рабочий график у акушеров Перинатального центра Йошкар-Олы. Сначала 31 декабря 2019 года на свет поспешил родиться мальчик. Малыш удивил и маму, и врачей - он весил 4138 грамм.
Это был единственный ребенок, родившийся в Центре в последний день уходящего года.
А первым младенцем, поспешившим родиться в первый день Нового 2020 года, стала девочка. Юная йошкаролинка родилась в 4.29.
Все родившиеся 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года чувствуют себя хорошо - и мамы, и их новорожденные.
ИСТОЧНИК KP.RU
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