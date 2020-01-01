2020-01-01T17:59:28+03:00
Общество

Первым ребенком, родившимся в новом году, в Йошкар-Оле стала девочка

Малышка и ее мама чувствуют себя хорошо
Лика ИСАЕВА
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В Йошкар-Оле первом ребенком 2020 года стала девочкаВ Йошкар-Оле первом ребенком 2020 года стала девочкаФото: Из материалов пресс-службы
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Напряженным был рабочий график у акушеров Перинатального центра Йошкар-Олы. Сначала 31 декабря 2019 года на свет поспешил родиться мальчик. Малыш удивил и маму, и врачей - он весил 4138 грамм.

Это был единственный ребенок, родившийся в Центре в последний день уходящего года.

А первым младенцем, поспешившим родиться в первый день Нового 2020 года, стала девочка. Юная йошкаролинка родилась в 4.29.

Все родившиеся 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года чувствуют себя хорошо - и мамы, и их новорожденные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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