В Татарстане Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым
В пятницу, 13 ноября, Президент России Владимир Путин должен прибыть в Набережные Челны с краткосрочным рабочим визитом. Он посетит завод КАМАЗ, где примет участие в митинге рабочих в честь 50-летия предприятия, а также встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин также ознакомится с новыми производственными линиями КАМАЗа.
Отметим, что это уже четвертое посещение Президентом России Татарстана в текущем году. В последний раз он был здесь в конце августа. Тогда Владимир Путин принял участие в торжественном закрытии чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019 в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU