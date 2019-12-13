В Татарстане Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-13T13:45:06+03:00

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В пятницу, 13 ноября, Президент России Владимир Путин должен прибыть в Набережные Челны с краткосрочным рабочим визитом. Он посетит завод КАМАЗ, где примет участие в митинге рабочих в честь 50-летия предприятия, а также встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также ознакомится с новыми производственными линиями КАМАЗа.

Отметим, что это уже четвертое посещение Президентом России Татарстана в текущем году. В последний раз он был здесь в конце августа. Тогда Владимир Путин принял участие в торжественном закрытии чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019 в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU