13 декабря Владимир Путин примет участие в митинге рабочих КАМАЗа в Набережных Челнах
В пятницу, 13 декабря, в Набережные Челны с краткосрочным рабочим визитом приедет Президент России Владимир Путин. Он примет участие в митинге рабочих КАМАЗа в рамках празднования 50-летия завода. Об этом журналистам на традиционном брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Она также отметила, что набережночелнинское предприятие всегда находится в центре внимания Владимира Путина.
Напомним, это будет уже четвертая в 2019 году поездка Президента России в Татарстан. В последний раз он приезжал в Татарстан 27 августа текущего года. Тогда он принял участие в закрытии чемпионата рабочих профессии WorldSkills-2019 в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU