13 декабря Владимир Путин примет участие в митинге рабочих КАМАЗа в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-12T13:39:42+03:00

Это будет уже четвертый визит Главы государства в Татарстан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это будет краткосрочный визит Президента России в рамках празднования 50-летия предприятия

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В пятницу, 13 декабря, в Набережные Челны с краткосрочным рабочим визитом приедет Президент России Владимир Путин. Он примет участие в митинге рабочих КАМАЗа в рамках празднования 50-летия завода. Об этом журналистам на традиционном брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Она также отметила, что набережночелнинское предприятие всегда находится в центре внимания Владимира Путина.

Напомним, это будет уже четвертая в 2019 году поездка Президента России в Татарстан. В последний раз он приезжал в Татарстан 27 августа текущего года. Тогда он принял участие в закрытии чемпионата рабочих профессии WorldSkills-2019 в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU