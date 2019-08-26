2019-08-26T15:03:38+03:00
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27 августа в Казань приедет Президент России Владимир Путин

Он станет почетным гостей церемонии закрытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills – 2019
Алина ГАБДУЛИНА
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Церемония закрытия чемпионата пройдет на стадионе "Казань Арена"Церемония закрытия чемпионата пройдет на стадионе "Казань Арена"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 27 августа, в Казань с рабочим визитом прибудет Президент России Владимир Путин. Он станет почетным гостем церемонии закрытия мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019, которая пройдет на стадионе "Казань Арена".

Напомним, на открытии чемпионата присутствовал Премьер-министр страны Дмитрий Медведев. До мероприятия он встретился с членами национальной сборной страны по профессиональному мастерству, осмотрел выставочный центр «Казань Экспо» и побывал в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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