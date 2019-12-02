2019-12-02T14:02:13+03:00
Общество

В Казани для тестирования привезли два новых автобуса МАЗ

Один из них в дальнейшем может использоваться в городе в качестве метробуса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В понедельник, 2 декабря, в Казань приехали новые автобусы МАЗ 303 и МАЗ 215. Последний в будущем может использоваться в городе как метробус. В течение недели, до 6 декабря, транспорт будет проходить тестовую эксплуатацию.

Тестироваться автобусы будут на четырех городских маршрутах: до ж/д вокзала «Казань-1» из Дербышек, с улицы Гаврилова, из Лесного городка и из ЖК «Салавата Купере».

Известно, что МАЗ 303 рассчитан на 110 пассажиров, тогда как МАЗ-215 - на 167.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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