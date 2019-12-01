2019-12-01T14:43:58+03:00
Общество

16-летняя девушка, которая пропала по пути в Йошкар-Олу, найдена живой

Также живым найден молодой человек, который отправился в столицу Марий Эл из Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В воскресенье, 30 ноября, стало известно, что 16-летняя Юлия Лежнина найдена живой. Напомним, девушка пропала 24 ноября по пути из поселка городского типа Килемары в Йошкар-Олу.

Живым найден и 27-летний Айнур Сафин. Молодой человек также отправился в столицу Марий Эл, но уже из Казани. О его местонахождении не было известно ничего с 28 числа.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Поисками молодых людей занимались как полицейские, так и волонтеры. О том, где Юлия и Айнур пропадали, ничего не сообщается. Ровно также, как и об их состоянии сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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