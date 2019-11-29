2019-11-29T19:03:01+03:00
Происшествия

По дороге из Казани в Йошкар-Олу пропал 27-летний парень

О местонахождении Айнура Сафина ничего не известно с 28 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане и Марий Эл начались поиски 27-летнего Айнура Сафина. Молодой человек отправился из Казани в Йошкар-Олу, но пропал 28 ноября.

Известно, что Айнур ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на парне была черная дутая куртка, черная водолазка, синие джинсы и черные мокасины. С собой у молодого человека была кожаная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Айнура Сафина, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, что также по пути в Йошкар-Олу, но из поселка городского типа Килемары пропала 16-летняя Юлия Лежнина. О девушке ничего неизвестно с 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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