2019-11-29T12:21:01+03:00
Происшествия

В Марий Эл ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге в Йошкар-Олу

О местонахождении Юлии Лежниной ничего не известно с 24 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Марий Эл ведутся активные поиски 16-летней Юлии Лежниной. Девушка пропала 24 ноября по пути из поселка городского типа Килемары в Йошкар-Олу.

Известно, что Юлия ростом около 175 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней был черный пуховик с серым мехом на капюшоне, черный шарф-хомут, джинсы и черные ботинки. С собой у девушки был бордовый рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юлии Лежниной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два татарстанца отделались условным сроком вымогательство и избиение подростка
Скончался татарский оперный певец Рафаэль Сахабиев
Машину разорвало на две части: в Чувашии огласили приговор подростку, который стал виновником ДТП с пострадавшей
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб, еще один пострадал
В медучреждения Татарстана не пускают без справки о вакцинации против кори
«Ох, как рискуете»: казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши»
1 декабря 2019 года в Татарстане ожидается потепление до +2 градусов
Президент Чехии Милош Земан предположил, что бизнес-делегацию его страны не пустили в Казань из-за отчета контрразведки
Рустам Минниханов наградил артиста Качаловского театра званием «Заслуженный артист Республики Татарстан»
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Джуманджи"
В Казани бухгалтер фирмы подарила "экстрасенсу" более 1,5 миллионов рублей
Зимой 2019/2020 на очистку от снега крыш судов Татарстана хотят потратят 1,3 миллиона рублей
64-летнего татарстанца обвинили в обмане дольщиков на 330 миллионов рублей и скоро будут судить
В Марий Эл «черные» лесорубы незаконно вывезли из лесничества новогодних деревьев на 4,4 миллиона рублей
В Чебоксарах в больнице после ДТП скончалась 17-летняя школьница