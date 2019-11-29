В Марий Эл ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге в Йошкар-Олу
В Марий Эл ведутся активные поиски 16-летней Юлии Лежниной. Девушка пропала 24 ноября по пути из поселка городского типа Килемары в Йошкар-Олу.
Известно, что Юлия ростом около 175 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней был черный пуховик с серым мехом на капюшоне, черный шарф-хомут, джинсы и черные ботинки. С собой у девушки был бордовый рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юлии Лежниной, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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