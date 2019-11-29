«Ох, как рискуете»: казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-29T10:37:50+03:00

И это, несмотря на то, что накануне МЧС Татарстана попросило горожан быть осторожными на льду [видео]

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Накануне в МЧС Татарстана сообщили, что в Казани лед на реке у дворца бракосочетаний - «Чаши», - достиг толщины в 12 сантиметров. Выходить, мол, на него можно, но только осторожно.

Последнее видимо не про всех горожан. В соцсетях появился ролик, на котором казанеци катается по замерзшей реке у той самой «Чаши» на квадроцикле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746798" frameborder="0"></iframe> Казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши».соцсети

Интернет-пользователи не оценили поступок экстремала. В частности, они отметили, что парень очень рискует:

«Ох, как рискуете... Одна секунда и все»,

«Надеюсь на машинах не полезут на лёд».

Напомним, лед у «Чаши» горожане облюбовали еще на прошлой неделе. Там нередко можно встретить как взрослых, так и детей. Они гуляют, катаются на велосипедах и коньках, фотографируются.

ИСТОЧНИК KP.RU