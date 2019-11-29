«Ох, как рискуете»: казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши»
Накануне в МЧС Татарстана сообщили, что в Казани лед на реке у дворца бракосочетаний - «Чаши», - достиг толщины в 12 сантиметров. Выходить, мол, на него можно, но только осторожно.
Последнее видимо не про всех горожан. В соцсетях появился ролик, на котором казанеци катается по замерзшей реке у той самой «Чаши» на квадроцикле.
Казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши».соцсети
Интернет-пользователи не оценили поступок экстремала. В частности, они отметили, что парень очень рискует:
«Ох, как рискуете... Одна секунда и все»,
«Надеюсь на машинах не полезут на лёд».
Напомним, лед у «Чаши» горожане облюбовали еще на прошлой неделе. Там нередко можно встретить как взрослых, так и детей. Они гуляют, катаются на велосипедах и коньках, фотографируются.
ИСТОЧНИК KP.RU