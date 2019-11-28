На коньках можно: в столице Татарстана толщина льда на реке Казанка около Чаши достигла 12 сантиметров

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-28T14:44:31+03:00

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Еще пару дней назад интернет-пользователи осуждали казанцев, которые гуляли, катались на велосипедах и коньках на едва замершей реке у дворца бракосочетаний «Чаши». А теперь МЧС Татарстана сообщает, что лед там достиг 12 сантиметров, и на него можно выходить.

Соблюдать осторожность, правда, при подобных прогулках все равно нужно. Так, лучше обходить стороной места с быстрым течением, родниками и лунками для рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU