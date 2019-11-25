Решил сократить дорогу: в Казани курьер, рискуя жизнью, проехал по тонкому льду на велосипеде

Накануне, 24 ноября, в соцсетях появилась видео, на котором курьер с едой, рискуя жизнью ради заказа, едет по тонкому льду на велосипеде. Автор записи уверяет, что произошло это в Казани на реке у дворца бракосочетаний - "Чаши".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/745892" frameborder="0"></iframe> В Казани курьер, рискуя жизнью, проехал по тонкому льду на велосипеде.соцсети

Кроме того, на льду были замечены и другие, в том числе и дети.

Фото: соцсети

Интернет-пользователи обрушились на смельчаков с критикой, а кто-то и вовсе вспомнил строки известной песни группы «Сплин»:

«Думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть - это то, что бывает с другими, что жизнь так и будет крутить и крутить колесо»,

«Пока тебя самого беда не коснется, увы, многие ничего не поймут»,

«Главное потом кого-нибудь обвинить, но не себя»,

«Наличие мозга не значит наличие ума».

Были среди комментаторов, правда, и те, кто поспешил сообщить – лед твердый, бояться нечего:

«Крепкий лед - вчера катался»,

«Нормальный толстый лёд, в чем проблема?».

Если посмотреть соцсети, то можно увидеть, что татарстанцы облюбовали не только Казанку. Десятки рыбаков и фигуристов-"экстремалов" проводят время на льду Волги. И это при том, что температура в республике до сих пор не стабильна.

Сейчас на водных объектах организовано дежурство на 10 временных постах. Основная цель данных мобильных патрульных групп - пресечение выхода граждан на лед при толщине менее 7 сантиметров. При выявлении данного факта предусмотрено предупреждение или штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, напоминает МЧС Татарстана.