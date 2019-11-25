Решил сократить дорогу: в Казани курьер, рискуя жизнью, проехал по тонкому льду на велосипеде
Накануне, 24 ноября, в соцсетях появилась видео, на котором курьер с едой, рискуя жизнью ради заказа, едет по тонкому льду на велосипеде. Автор записи уверяет, что произошло это в Казани на реке у дворца бракосочетаний - "Чаши".
В Казани курьер, рискуя жизнью, проехал по тонкому льду на велосипеде.соцсети
Кроме того, на льду были замечены и другие, в том числе и дети.
Фото: соцсети
Интернет-пользователи обрушились на смельчаков с критикой, а кто-то и вовсе вспомнил строки известной песни группы «Сплин»:
«Думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть - это то, что бывает с другими, что жизнь так и будет крутить и крутить колесо»,
«Пока тебя самого беда не коснется, увы, многие ничего не поймут»,
«Главное потом кого-нибудь обвинить, но не себя»,
«Наличие мозга не значит наличие ума».
Были среди комментаторов, правда, и те, кто поспешил сообщить – лед твердый, бояться нечего:
«Крепкий лед - вчера катался»,
«Нормальный толстый лёд, в чем проблема?».
Если посмотреть соцсети, то можно увидеть, что татарстанцы облюбовали не только Казанку. Десятки рыбаков и фигуристов-"экстремалов" проводят время на льду Волги. И это при том, что температура в республике до сих пор не стабильна.
Сейчас на водных объектах организовано дежурство на 10 временных постах. Основная цель данных мобильных патрульных групп - пресечение выхода граждан на лед при толщине менее 7 сантиметров. При выявлении данного факта предусмотрено предупреждение или штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, напоминает МЧС Татарстана.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU