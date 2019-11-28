2019-11-28T18:42:56+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: «КышДаКар-фест» обойдется бюджету города в 2,7 миллиона рублей

Мероприятие будет проходить с 25 декабря по 7 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
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Очередной КышДаКар-фест в Казани начнет свою работу перед Новым годом 2020 - 25 декабря. На его организацию из бюджета города уже выделено около 2,7 миллиона рублей. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, деньги будут потрачены на разработку фирменного стиля и дизайна мероприятия, проведение рекламной кампании, застройку площадки и ее оформление, сооружение уличных конструкций, организацию зоны мастер-классов, фотосъемку, электрообеспечение и администрирование фестиваля.

Напомним, КышДаКар-фест - праздничная ярмарка с новогодними елочными украшениями, подарками, сувенирами ручной работы и свежей продукцией от местных фермеров. Впервые она прошла в Казани в 2018 году. Тогда ее посетили 20 тысяч человек, среди которых были туристы из Франции и США.

В этот раз фестиваль будет работать вплоть до 7 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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