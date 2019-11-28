Новый год 2020 в Казани: «КышДаКар-фест» обойдется бюджету города в 2,7 миллиона рублей
Очередной КышДаКар-фест в Казани начнет свою работу перед Новым годом 2020 - 25 декабря. На его организацию из бюджета города уже выделено около 2,7 миллиона рублей. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, деньги будут потрачены на разработку фирменного стиля и дизайна мероприятия, проведение рекламной кампании, застройку площадки и ее оформление, сооружение уличных конструкций, организацию зоны мастер-классов, фотосъемку, электрообеспечение и администрирование фестиваля.
Напомним, КышДаКар-фест - праздничная ярмарка с новогодними елочными украшениями, подарками, сувенирами ручной работы и свежей продукцией от местных фермеров. Впервые она прошла в Казани в 2018 году. Тогда ее посетили 20 тысяч человек, среди которых были туристы из Франции и США.
В этот раз фестиваль будет работать вплоть до 7 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU