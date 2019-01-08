На казанский "КышДаКар-Фест" приезжали туристы из Франции и США

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:26:21+03:00

Всего фестиваль посетили 20 тысяч человек

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Первый зимний фестиваль «КышДаКар-фест» в Казани завершен. При этом, его проведение можно назвать успешным. Так, за 9 дней посетили порядка 20 тысяч человек.

- Гостями ярмарки, развернувшейся на улице Петербургская, стали не только казанцы, но и жители более 30 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ектеринбург, Уфа, Самара, Чебоксары, Тольятти, Ижевск, Уренгой, Владивосток. Также на уличном фестивале побывали туристы из других стран - Казахстана, Туркмении, Монголии, Франции и США, - отметили в пресс-службе мэрии Казани.

За 9 дней фестиваля на дегустацию у участников, представляющих фермерскую продукцию, ушла одна тонна сыра различных сортов. Также в число популярных среди покупателей продуктов вошли казылык, натуральные сливки, шоколадные подарки ручной работы, горячий чай.