В Казани фестиваль "КышДаКар-фест" посетили 20 тысяч человек

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:33:19+03:00

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана

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Первый зимний фестиваль «КышДаКар-фест» в Казани открылся 29 декабря 2018 года, и завершил свою работу 8 января. За девять дней его работы фестиваль принял 20 тысяч гостей, сообщили в мэрии Казани.

Кроме казанцев и жителей республики его посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ектеринбурга, Уфы, Самары, Чебоксар, Тольятти, Ижевска, Уренгоя, Владивостока. Побывали на Петербургской улице, где проходил фестиваль, и иностранные гости из Казахстана, Туркмении, Монголии, Франции и США.

На фестивале «КышДаКар-фест» за девять дней фестиваля только на дегустацию фермерских продуктов ушла одна тонна сыра различных сортов. Гости проявили интерес к местным продуктам: казылыку, натуральным сливкам, шоколаду ручной работы, горячему чаю, сообщает Комитет по развитию туризма.