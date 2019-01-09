В Казани фестиваль "КышДаКар-фест" посетили 20 тысяч человек
Первый зимний фестиваль «КышДаКар-фест» в Казани открылся 29 декабря 2018 года, и завершил свою работу 8 января. За девять дней его работы фестиваль принял 20 тысяч гостей, сообщили в мэрии Казани.
Кроме казанцев и жителей республики его посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ектеринбурга, Уфы, Самары, Чебоксар, Тольятти, Ижевска, Уренгоя, Владивостока. Побывали на Петербургской улице, где проходил фестиваль, и иностранные гости из Казахстана, Туркмении, Монголии, Франции и США.
На фестивале «КышДаКар-фест» за девять дней фестиваля только на дегустацию фермерских продуктов ушла одна тонна сыра различных сортов. Гости проявили интерес к местным продуктам: казылыку, натуральным сливкам, шоколаду ручной работы, горячему чаю, сообщает Комитет по развитию туризма.
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