2019-11-25T13:50:58+03:00
Общество

2 декабря все чиновники из администрации Чебоксар пересядут на общественный транспорт

Акция приурочена к году проведения в городе транспортной реформы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/ladykov_officialФото: instagram.com/ladykov_official
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Проведению транспортной реформы в Чебоксарах почти год. В связи с этим, сити-менеджер города Алексей Ладыков вновь решил пересадить всех сотрудников администрации со служебных машин на общественный транспорт. 2 декабря станет для чиновников очередным Днем без автомобилей.

- Лично сам приеду на работу на общественном транспорте, - написал Ладыков на своей соцстранице.

В комментариях под постом горожане стали просить сити-менеджера проехаться на тех маршрутах, которые, по их мнению, ходят очень плохо. А некоторые и вовсе предложили Ладыкову поехать на работу через Новочебоксарск, где также наблюдаются проблемы с автобусами.

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3 декабря 2018 года чиновники в Чебоксарах также отказались от служебных автомобилей и пересели в автобусы и троллейбусы. Свой необычный опыт они позже обсудили в мэрии города. Как оказалось, проблем в транспортной реформе Чебоксар действительно немало (подробности)

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Автобусы приходится ждать дольше, зачастую транспорт едет переполненным, так еще и на остановках водители не выпускают пассажиров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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