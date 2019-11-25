2 декабря все чиновники из администрации Чебоксар пересядут на общественный транспорт
Проведению транспортной реформы в Чебоксарах почти год. В связи с этим, сити-менеджер города Алексей Ладыков вновь решил пересадить всех сотрудников администрации со служебных машин на общественный транспорт. 2 декабря станет для чиновников очередным Днем без автомобилей.
- Лично сам приеду на работу на общественном транспорте, - написал Ладыков на своей соцстранице.
В комментариях под постом горожане стали просить сити-менеджера проехаться на тех маршрутах, которые, по их мнению, ходят очень плохо. А некоторые и вовсе предложили Ладыкову поехать на работу через Новочебоксарск, где также наблюдаются проблемы с автобусами.
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ИСТОЧНИК KP.RU