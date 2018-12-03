Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков полчаса ждал автобус на остановке

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-03T14:58:24+03:00

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В понедельник, 3 декабря, чиновники в Чебоксарах отказались от служебных автомобилей и пересели в автобусы и трамваи. Подобный шаг приурочен к старту в Чебоксарах транспортной реформы.

Свой необычный опыт они позже обсудили в мэрии города. Как оказалось, проблем в транспортной реформе Чебоксар немало. Так, глава администрации Алексей Ладыков пожаловался на то, что ему пришлось полчаса на морозе ждать автобус маршрута №22.

Фото: instagram.com/ladykov_official/

По его словам, интервал не был соблюден, а количество автобусов было меньше, чем нужно.

Фото: instagram.com/ladykov_official/

Помимо этого, чиновники отметили, что этим утром не соблюдался интервал по маршрутам №2, 3, 10, а 52-я маршрутка не едет в Заовражный, хотя должна это делать. Еще 15 новых ПАЗов из 35 в субботу сломались, а 17-му и 22-му троллейбусу добавили количество рейсов, но не количество техники.

На своей официальной странице в Instagram Алексей Ладыков извинился перед местными жителями за такие неудобства и пообещал устранить их как можно быстрее.