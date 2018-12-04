"Шпротовозы", зато за проезд не платили": Жители Чебоксар не оценили транспортную реформу

С 1 декабря в Чебоксарах наконец запустили долгожданную транспортную реформу. В понедельник, 3 декабря, чиновники в столице Чевашии решили проверить, что получилось и отказались от служебных автомобилей и пересели в автобусы и троллейбусы.

Свой необычный опыт они позже обсудили в мэрии города. Как оказалось, проблем в транспортной реформе Чебоксар немало. Так, глава администрации Алексей Ладыков пожаловался на то, что ему пришлось полчаса на морозе ждать автобус маршрута №22.

Фото: instagram.com/ladykov_official/

По его словам, интервал не был соблюден, а количество автобусов было меньше, чем нужно.

- Проехал утром на общественном транспорте, пообщался с горожанами, в целом понимание есть. Мне повезло меньше, чем некоторым коллегам, которые ждали 2-3 минуты. Автобус № 22 подошел через полчаса, интервал был не соблюден, количество единиц меньше, чем необходимо. Затем из юго-западного района проехал в центр на 26 маршруте, его работа отлажена. Согласен с пассажирами - необходимо систематизировать интервалы движения в часы пик, внести изменения в систему оплаты проезда, - заявил Ладыков.

Фото: instagram.com/ladykov_official/

Помимо этого, чиновники отметили, что этим утром не соблюдался интервал по маршрутам №2, 3, 10, а 52-я маршрутка не едет в Заовражный, хотя должна это делать. Еще 15 новых ПАЗов из 35 в субботу сломались, а 17-му и 22-му троллейбусу добавили количество рейсов, но не количество техники.

На своей официальной странице в Instagram Алексей Ладыков извинился перед местными жителями за такие неудобства и пообещал устранить их как можно быстрее.

Фото: instagram.com/ladykov_official/

Вот только извинений местным жителям оказалось недостаточно. Главу администрации Чебоксар буквально завалили просьбами вернуть все как было или же подумать над изменениями в уже проведенных изменениях. В частности, людям не нравится, что автобусы стали ходить реже, да еще и влезть в них почти не реально. При этом, по словам некоторых чебоксарцев, полчаса, которые Ладыков прождал автобус, - это еще мало.

- Маршрутка переполнена, как в Индии, почти на крышах ездим, - написал один из пользователей соцсетей.

- Мы сегодня в Новом городе 33 маршрутку ждали 35 минут. Проезжали мимо, не сажали. В итоге повезла ребенка в садик на такси! - поделилась впечатлениями жительница города.

- Очень не удобно теперь добираться с юзр до сзр, а также с центра до юзр теперь приходится добираться с пересадками, без 60 маршрута не обойтись. На дорогу теперь уходит больше времени и затрат. Транспорт приходится ждать и мерзнуть. Раньше такого не было! - пояснил еще один "комментатор".

- Верните маршрутки на место, а свои автобусы отправьте обратно! - продолжил тему один из подписчиков.

- Дети мерзнут на остановках. В эти троллейбусы и новые автобусы не сесть и ехать теперь не 20 минут, а час и 20 минут. Во сколько тогда дети должны вставать, чтобы успевать на учебу к 8 утра? - задалась вопросом местная жительница.

При этом, многие чебоксарцы и не заметили реформу. По их словам, автобусы на "нужных" маршрутах не поменялись. Им по-прежнему приходится ездить на микроавтобусах, называя их "шпротовозами", "скотовозками" и "лошадиными повозками". Впрочем, люди находят позитив. В таких вот условиях кто-то умудрялся сэкономить.

- Настоящие шпротовозы. Хотя за проезд не платила. Потому что пробраться к водителю не реально! - заявила одна из жительниц Чебоксар.

- Замените на 35 маршруте скотовозки на нормальные автобусы, - обратился с просьбой житель города.

- Цивилизация добралась! Живу в Казани в Чебоксары приезжаю к родственникам, редко, но все же. Я фигею на сколько отсталый город в плане общественного транспорта. Я привык ездить в больших просторных комфортабельных автобусах, тролейбусах, трамвае и метро. Проезд оплачиваешь телефоном и прочее. Когда я сел в эту вашу чебоксарскую газель под маркой «мерседес» проклинал весь ваш этот колхоз. Забитые битком лошадиные повозки, ни сесть ни встать, не зайти нормально, а еще нужно мелочью сдачу получать, - отметил "комментатор".

К слову, не нравится пассажирам и качество обслуживания. Так, например, водители запускают пассажиров только через переднюю дверь, а о том, что на остановках люди еще и выходят, порой забывают.

- Открыл водитель только переднюю дверь. Меж тем, четыре человека стояли на выход около средней двери. Так водитель и не думал ее открывать. В итоге нам пришлось ехать лишнюю остановку! - возмутился чебоксарец.

- Раньше все на санях ездили, лошадей запрягали. Давайте все ездить на санях и одеваться в тулупы. И заодно и феодальный строй вернем, - предложил радикальную меру еще один пользователь соцсетей.

- Издеваются над народом! Устроили показуху! Пусть Ладыков каждый день так ездит, - предложил житель города.

- Видно, что проектировали эти маршруты люди, к городу не имеющие никакого отношения. Как и что они измеряли - не понятно, но сделали многим пассажирам большую бяку, - подытожил общее мнение местный житель.

Нашлись, конечно, и защитники реформы, но они, все же были в меньшинстве.