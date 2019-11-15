Концерт в честь дня рождения Николая Лемаева в Нижнекамске посетили более 5,5 тысяч человек
На мероприятии, которое прошло в ледовом дворце «Нефтехим-Арена», выступили Burito и Мот [фото]
Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района
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Накануне, 14 ноября, в Нижнекамске отметили 90-летие известного нефтехимика Николая Лемаева. Праздничный концерт состоялся в 18.00 в ледовом дворце «Нефтехим-Арена». Несмотря на пожелания горожан, его хедлайнерами стали Мот и Burito.
Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района
Известно, что мероприятие посетило около 5,5 тысяч человек. Все они получили билеты бесплатно, отметив на несколько вопросов о Лемаеве.
Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района
ИСТОЧНИК KP.RU