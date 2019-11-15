2019-11-15T13:10:06+03:00
Общество

Концерт в честь дня рождения Николая Лемаева в Нижнекамске посетили более 5,5 тысяч человек

На мероприятии, которое прошло в ледовом дворце «Нефтехим-Арена», выступили Burito и Мот [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального районаФото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района
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Накануне, 14 ноября, в Нижнекамске отметили 90-летие известного нефтехимика Николая Лемаева. Праздничный концерт состоялся в 18.00 в ледовом дворце «Нефтехим-Арена». Несмотря на пожелания горожан, его хедлайнерами стали Мот и Burito.

Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района

Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района

Известно, что мероприятие посетило около 5,5 тысяч человек. Все они получили билеты бесплатно, отметив на несколько вопросов о Лемаеве.

Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района

Фото: пресс-служба Нижнекмаского муниципального района

ИСТОЧНИК KP.RU

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