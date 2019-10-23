Влад Сташевский и Тимати: кого жители Нижнекамска хотят видеть на концерте в честь 90-летия Лемаева

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-23T13:07:42+03:00

Когда голосование будет остановлено, администрация Нижнекамска пока не сообщает Фото: Михаил ФРОЛОВ

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13 и 14 ноября в Нижнекамске пройдут мероприятия в честь празднования 90-летия Николая Лемаева. Одним из них станет концерт в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Хедлайнеров мероприятия горожане выбирают самостоятельно.

Спустя пять дней после начала голосования, в списке кандидатов появились: рок-певица Зефира, певцы Тима Белорусских, Миша Марвин, JONY, Макс Корж, Филипп Киркоров, Влад Сташевский и Алексей Глызин, рэпер Егор Крид, дуэт HammAli&Navai, а также группы ДДТ и Би-2.

Когда голосование будет остановлено, администрация Нижнекамска пока не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU