Влад Сташевский и Тимати: кого жители Нижнекамска хотят видеть на концерте в честь 90-летия Лемаева
Праздничный концерт состоится 14 ноября в ледовом дворце "Нефтехим Арена"
Когда голосование будет остановлено, администрация Нижнекамска пока не сообщаетФото: Михаил ФРОЛОВ
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13 и 14 ноября в Нижнекамске пройдут мероприятия в честь празднования 90-летия Николая Лемаева. Одним из них станет концерт в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Хедлайнеров мероприятия горожане выбирают самостоятельно.
Спустя пять дней после начала голосования, в списке кандидатов появились: рок-певица Зефира, певцы Тима Белорусских, Миша Марвин, JONY, Макс Корж, Филипп Киркоров, Влад Сташевский и Алексей Глызин, рэпер Егор Крид, дуэт HammAli&Navai, а также группы ДДТ и Би-2.
Когда голосование будет остановлено, администрация Нижнекамска пока не сообщает.
ИСТОЧНИК KP.RU