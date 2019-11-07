На дне рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят Вurito и Мот
Стало известно, что на концерте в честь дня рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят группа Вurito и рэпер Мот. Мероприятие состоится 14 ноября в 18.00 в Нефтехим Арене.
Администрация города отмечает, что на концерт могут попасть все желающие. Для этого необходимо правильно ответить на три вопроса, а после получить и распечатать билет.
Напомним, ранее горожанам предлагали самим выбрать звезду, которая выступит на праздничном концерте. Люди хотели увидеть Егора Крида, Макса Коржа, Земфиру, Тиму Белорусских, Тимати, Филиппа Киркорова, Влада Сташевского и Алексея Глызина.
Интересно, что ни Мота, ни Вurito нижнекамцы не предлагали в качестве хедлайнеров мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU