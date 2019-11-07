2019-11-07T16:46:27+03:00
Общество

На дне рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят Вurito и Мот

Горожанам предлагалось самим выбрать хедлайнеров мероприятия, но последнее слово все равно осталось за администрацией города
Алина ГАБДУЛИНА
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Концерт состоится 14 ноября в 18.00 в Нефтехим АренеКонцерт состоится 14 ноября в 18.00 в Нефтехим АренеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что на концерте в честь дня рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят группа Вurito и рэпер Мот. Мероприятие состоится 14 ноября в 18.00 в Нефтехим Арене.

Администрация города отмечает, что на концерт могут попасть все желающие. Для этого необходимо правильно ответить на три вопроса, а после получить и распечатать билет.

Напомним, ранее горожанам предлагали самим выбрать звезду, которая выступит на праздничном концерте. Люди хотели увидеть Егора Крида, Макса Коржа, Земфиру, Тиму Белорусских, Тимати, Филиппа Киркорова, Влада Сташевского и Алексея Глызина.

Интересно, что ни Мота, ни Вurito нижнекамцы не предлагали в качестве хедлайнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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