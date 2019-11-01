Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин ответил казанским перевозчикам на призыв о встрече письмом

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-01T15:42:58+03:00

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Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин отреагировал на недавний письменный призыв от казанских перевозчиков о встрече. Напомним, они написали письмо, в котором указали на заявления татарстанского министра о компенсации транспортным компаниям за провоз льготников. По их словам, городские власти платят за одного такого пассажира всего 18 рублей, когда как цена билета для всех выросла уже до 27 рублей.

Вот только Гайзатуллин ответил казанским первозчикам так же – письменно. В частности, он указал, что выделенная на компенсацию за льготников сумма в более чем миллиард рублей утверждена Кабмином Татарстана. А также по вопросу изменения норм отослал к региональному Госкомитету по тарифам и Минтрансу республики.

ИСТОЧНИК KP.RU