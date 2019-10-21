2019-10-21T18:46:40+03:00
Происшествия

Лихач, в погоне за которым перевернулось полицейское авто, отправлен под арест на 7 суток

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В отношении лихача, который накануне спровоцировал в Казани полицейскую погоню, составили восемь протоколов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Это, в том числе, за тонированные стекла, езду без госномеров, за проезд на «красный» и неподчинение требованию полицейских остановиться.

Напомним погоня за серебристым ВАЗ-2113 началась после того, как его водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться.

В результате преследования на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы служебная «Лада Калина» столкнулась с автомобилем Хендай Солярис и перевернулась. Сидевший за рулем полицейский получил травмы и был госпитализирован.

Как отметили в МВД Татарстана, водитель иномарки, двигаясь по улице Патрисы Лумумбы, не уступил патрульной машине с включенными маячками и спецсигналом.

Лихач же после ДТП скрылся в ближайших дворах. Сначала полицейский нашли его автомобиль, а после в одном из подъездов и самого нарушителя. 25-летний парень прятался на 5 этаже. Его задержали.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался. При разбирательстве выяснилось, что ранее за такой же отказ его уже лишили водительских прав и оштрафовали. Кроме того, было установлено, что задержанный с 2012 года более 50 раз привлекался за нарушения ПДД.

- Дополнительно в отношении нарушителя был составлен административный материал за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. 21 октября решением мирового судьи молодой человек был отправлен под арест на 7 суток, - сообщили в МВД Татарстана.

Кроме этого, в полиции теперь должны решить вопрос о возбуждении в отношении лихача уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения и за не прохождение медосвидетельствования. Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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