В Казани экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем без госномеров, но в итоге попал в ДТП
Утром в воскресенье, 20 октября, на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской в Казани произошла авария с участием иномарки “Хундай Солярис” и патрульного экипажа ДПС.
- На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД , напротив остановки Сады за управление транспортным средством без государственных номеров и тонированными окнами попытались остановить а/м ВАЗ 2113. На законные требования сотрудников об остановке, водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости. Во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и улицы Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с автомашиной «Хундай Солярис», - объясняют в МВД Татарстана.
Удар был такой силы, что машина ДПС перевернулась. Серьезный ремонт потребуется и иномарке. Ее водитель, к слову, не пострадал.
А вот автомобиль "ВАЗ 2113" скрылся. Объявлен план перехвата.
Серьезный ремонт потребуется и иномарке
Известно, что в ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Он был госпитализирован.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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