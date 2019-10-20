2019-10-20T12:20:21+03:00
Происшествия

В Казани экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем без госномеров, но в итоге попал в ДТП

После столкновения патрульной машины и иномарки, первая перевернулась [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 20 октября, на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской в Казани произошла авария с участием иномарки “Хундай Солярис” и патрульного экипажа ДПС.

- На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД , напротив остановки Сады за управление транспортным средством без государственных номеров и тонированными окнами попытались остановить а/м ВАЗ 2113. На законные требования сотрудников об остановке, водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости. Во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и улицы Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с автомашиной «Хундай Солярис», - объясняют в МВД Татарстана.

Удар был такой силы, что машина ДПС перевернулась. Серьезный ремонт потребуется и иномарке. Ее водитель, к слову, не пострадал.

А вот автомобиль "ВАЗ 2113" скрылся. Объявлен план перехвата.

Серьезный ремонт потребуется и иномарке

Серьезный ремонт потребуется и иномарке

Известно, что в ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Он был госпитализирован.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии полицейские нашли женщину, которая провела в лесу 5 дней
В Казани задержали водителя машины, который утром сумел скрылся от экипажа ДПС
Чувашия выделит 18 миллионов рублей на покупку двух автомобилей “скорой” для транспортировки новорожденных
Администрация главы Чувашии потратит 1,2 миллиона рублей, чтобы определить уровень доверия населения к местной власти
Жители Набережных Челнов собрали более 7 тысяч теплых вещей для нуждающихся
В Марий Эл неустановленный водитель устроил смертельное ДТП
«Рубин» сыграл вничью в первом матче немецкого тренера «Спартака»
УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» на выезде
В Казани мужчина избил свою пожилую мать, а девушка ранила ножом отца
«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом «Зелёном дерби» нового сезона
В Чебоксарах из-за ремонта перекроют улицу Хузангая
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов – четвертый игрок в истории КХЛ, сыгравший 700 матчей в лиге
В Марий Эл в результате аварии погиб непристегнутый пассажир
УНИКС завершит выездную серию матчем против «Локомотива-Кубань»
Врачи ДРКБ прооперировали в Казани ребенка семьи из Сирии
В «Ак Барс» перешел нападающий из СКА Олег Ли
Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей
В Нижнекамске на пять дней перекроют движение по улице Бызова
Администрация Чебоксар возьмет в кредит еще 345 миллионов рублей
В Казани "Лексус" припарковали так, что слепой пешеход еле протиснулся
Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах могут получить от страховой до 2 миллионов рублей
В Казани идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины, который не ориентируется в пространстве
В Татарстане разыскивают неизвестный грузовик, который насмерть сбил пешехода