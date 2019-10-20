В Казани экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем без госномеров, но в итоге попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-20T12:20:21+03:00

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Утром в воскресенье, 20 октября, на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской в Казани произошла авария с участием иномарки “Хундай Солярис” и патрульного экипажа ДПС.

- На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД , напротив остановки Сады за управление транспортным средством без государственных номеров и тонированными окнами попытались остановить а/м ВАЗ 2113. На законные требования сотрудников об остановке, водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости. Во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и улицы Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с автомашиной «Хундай Солярис», - объясняют в МВД Татарстана.

Удар был такой силы, что машина ДПС перевернулась. Серьезный ремонт потребуется и иномарке. Ее водитель, к слову, не пострадал.

А вот автомобиль "ВАЗ 2113" скрылся. Объявлен план перехвата.

Серьезный ремонт потребуется и иномарке

Известно, что в ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Он был госпитализирован.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU